Oroscopo Paolo Fox del 16 gennaio: le previsioni di oggi per tutti i segni (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’Oroscopo di Paolo Fox del 16 gennaio riporta interessanti novità. Giornata strana per i nativi dell’Ariete. Periodo di incertezze per le persone del Cancro. Ecco le previsioni astrologiche della giornata di giovedì per tutti i segni zodiacali. Paolo Fox Oroscopo 16 gennaio da Ariete a Gemelli Ariete – Questo giovedì è una giornata alquanto strana, spesso vi ritrovate a discutere con gli altri. Nelle questioni di lavoro c’è qualcosa che non funziona, si consiglia di fare molta attenzione nei rapporti interpersonali. Toro – In questa giornata avete bisogno di rafforzare le vostre emozioni. Qualsiasi cosa dovete dire o fare, parlatene entro venerdì. Nel fine settimana potrebbe presentarsi alcuni problemi. Nei prossimi mesi allontanerete coloro che non vi sostengono. Gemelli – Questa è una giornata che porta soddisfazione. Tuttavia non aiuta, se dovete superare una piccola ... Leggi la notizia su kontrokultura

