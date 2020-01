Olio della Campania, presentata al ministero la richiesta del riconoscimento IGP (Di giovedì 16 gennaio 2020) La necessità per la filiera di varare iniziative di maggiore impatto sui mercati per affermare il valore dell’Olio extravergine di oliva prodotto in Campania, ha convinto gli operatori, sia gli olivicoltori che i trasformatori e i confezionatori, a rilanciare il progetto, in stallo da tempo, di dotare il settore del marchio comunitario di Indicazione Geografica Protetta (IGP), alla pari di quanto già fatto in questi anni nelle altre regioni italiane ove l’olivicoltura è maggiormente rappresentativa. Infatti, alle 3 regioni cui fu concessa la registrazione del marchio all’indomani del primo Regolamento europeo (n. 2081/92), e cioè la Toscana, l’Umbria, il Molise e la Sardegna, si sono successivamente affiancate anche la Sicilia, la Calabria, il Veneto, le Marche e la Puglia, mentre per la Basilicata (Olio Lucano) e il Lazio (Olio Roma) l’istanza di ... Leggi la notizia su ildenaro

Flavio1741 : @GiorgiaMeloni Olio da motori per i gargarismi e asciugamano di olmo sulla schiena per levare i pori della pelle - Olio_Angelini : L'#OleificioAngelini è certificato dall'Ente Suolo e Salute con il codice 11-02612, iscritto all'Albo dei tecnici e… - celuschi : RT @AlessandroCere7: La rabbia si sta espandendo a macchia d’olio. Dopo Avvocati, Medici , Insegnanti è la volta della direzione generale… -