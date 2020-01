Nuovo sfregio ai martiri delle foibe, l'ira di FdI: "Miserabili e codardi" (Di giovedì 16 gennaio 2020) Giorgia Baroncini Ennesimo atto vandalico al parco dedicato ai martiri a Udine: sul cartello compare la scritta "Fasci merda". FdI: "Chi ha agito non è degno di essere chiamato persona" Ancora un atto vandalico nel parco dedicato alle vittime delle foibe. I soliti ignoti sono infatti tornati in azione a Udine la scorsa notte hanno imbrattato la tabella che riporta la denominazione del martiri delle foibe con una scritta ingiuriosa. La scritta è stata cancellata con un pennarello rosa e sostituita da "Fasci merda". "L'atto vandalico dimostra ancora una volta che la mancanza di conoscenza della storia e l’ignoranza che ne consegue sono un problema che è ancora lontano dall'essere estirpato", ha tuonato il sindaco del capoluogo friulano Pietro Fontanini. Non è la prima volta che l'area verde cittadina viene presa di mira. Lo scorso anno, erano state sradicate le composizioni ... Leggi la notizia su ilgiornale

