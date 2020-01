“Non mi toccare, mi viene il nervoso”. Barbara D’Urso, il suo giovane ospite la mette in imbarazzo in diretta tv (Di giovedì 16 gennaio 2020) Alla fine la tv trash di Barbara D’Urso ha fatto diventare celebre persino quel ragazzino che è diventato famoso sul web con la celebre frase: “Godo come un riccio”. Esatto, proprio lui: Il Biondo Matty alla fine è finito dalla D’Urso. Se qualcuno glielo avesse detto lo scorso luglio, quando cominciò fare videoclip su YouTube per commentare le gesta della sua squadra del cuore, il Napoli, sicuramente non ci avrebbe creduto, avrebbe utilizzato uno dei suoi tormentoni: “Godo, godo come un riccio”. Il Biondo Matty, ovvero Matteo, ha solo 11 anni e dei modi di fare che sembrano decisamente d’altri tempi. Tanto è vero che è consapevole di dimostrarne molti di più: “Tutti dicono che sembro avere 60 anni perché dò i consigli giusti”. Il ragazzino, nativo di Angri, ha conquistato 200mila iscritti sul suo canale YouTube semplicemente con il suo modo di fare. Barbara D’Urso lo ha invitato in ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

NicolaPorro : Dall’#Iran alla #Libia e oltre, le democrazie europee fanno sempre più fatica a toccare palla e sembrano in grave c… - AnnabrunoBruno : @SimoneMoriM Tu sei forte Simone non prendere in considerazione certe persone se così le possiamo chiamare che sp… - BussoloMarco : RT @AlcolistAnonimi: ??BUONGIORNO?? La lamentela è davvero assurda. È come toccare in continuazione una ferita, che così non solo rallenta ta… -