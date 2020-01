Neve e pioggia in Pakistan: almeno 104 vittime (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ben 104 persone sono morte e almeno 96 sono rimaste ferite in Pakistan, a causa di intense nevicate e piogge: lo ha confermato l’autorità per la gestione delle emergenze e dei disastri. La situazione è particolarmente critica nelle regioni del Kashmir (77 morti), del Baluchistan e del Khyber Pakhtunkhwa. almeno 236 le case distrutte da frane e valanghe.L'articolo Neve e pioggia in Pakistan: almeno 104 vittime Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

