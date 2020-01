Napoli, Milik rimanda Demme e Lobotka: «È ancora presto» (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’attaccante del Napoli Milik non ha voluto rilasciare commenti affrettati sulle qualità di Demme e Lobotka I primi due acquisti del Napoli durante il mercato di gennaio sono stati Diego Demme e Stanislav Lobotka. Arrivi di un certo spessore per il centrocampo di Gennaro Gattuso, ma Arkadiusz Milik non ha voluto rilasciare commenti troppo frettolosi. «Sono giocatori che possono dare una mano, ma ho visto ancora troppo poco per dire qualcosa in più. Abbiamo fatto appena due allenamenti con loro. Speriamo che riescano a dare una mano. Sono buoni acquisti, ma è troppo presto per dire qualcosa», ha detto l’attaccante polacco ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

