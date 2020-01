Morto Pietro Migliaccio, storico nutrizionista di I Fatti Vostri (Di giovedì 16 gennaio 2020) E’ venuto a mancare nella notte tra il 15 e il 16 gennaio Pietro Migliaccio, volto e nome sicuramente familiare ai milioni di spettatori della programmazione giornaliera Rai e Mediaset. Migliaccio, 86 anni, Professore di Scienza dell’Alimentazione con specializzazione in Gastroenterologia, si trovava nel proprio studio a lavorare quando avrebbe accusato un malore improvviso. Le ambulanze del Policlinico Umberto I di Roma hanno dunque provveduto al ricovero immediato, con le condizioni del docente ormai critiche. Come annunciato all’Ansa dalla moglie di lui Maria Teresa Strumendo, Pietro Migliaccio è venuto a mancare nella notte, con la diagnosi definitiva di rottura dell’aorta. Scomparso a 86 anni il celebre dietologo e nutrizionista della tv: Pietro Migliaccio era noto per il suo lavoro di divulgazione sui temi dell’alimentazione Pietro Migliaccio, nato ... Leggi la notizia su velvetgossip

Agenzia_Ansa : Morto il nutrizionista divulgatore Pietro Migliaccio - Alimentazione - - HuffPostItalia : È morto il professor Pietro Migliaccio, il nutrizionista della televisione italiana - SkyTG24 : Morto il nutrizionista Pietro Migliaccio, dietologo in tv -