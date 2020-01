Meningite, sei casi in provincia di Bergamo: cosa dovete sapere per non cedere a facili allarmismi – L’intervista (Di giovedì 16 gennaio 2020) È il marito di Marzia Colosio l’ultimo caso grave di Meningite nel Sebino (il sesto in un mese e mezzo). La moglie (48 anni) è morta quasi due settimane fa per sepsi da meningococco. Il marito (54 anni), già sottoposto a «profilassi antibiotica precauzionale», ora non sarebbe più in gravi condizioni. Dei precedenti cinque casi due si sono rivelati mortali: quattro di tipo C e uno di tipo B. Al momento non si conosce la tipologia dell’ultimo caso. Non è facile spiegare che è “tutto nella norma” dopo due decessi. Nel bergamasco è scattata la corsa ai vaccini – nello sfondo il silenzio degli attivisti No vax – qualcuno ricorre agli antibiotici come rimedio fai da te, in Chiesa viene sospeso lo scambio del segno di pace. Non di meno, chi ha seminato la psicosi contro i vaccini ha usato spesso l’emotività, “la pancia della ... Leggi la notizia su open.online

