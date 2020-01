Lotta, Arianna Carieri e Riccardo Abbrescia eliminati ai ripescaggi nelle Ranking Series 2020 di Ostia (Di giovedì 16 gennaio 2020) Dopo una prima giornata convincente in cui Nikoloz Kakhelashvili aveva colto un prezioso primo posto nei -97 kg della greco-romana, l’Italia fa un deciso passo indietro quest’oggi non riuscendo a raggiungere le semifinali con nessuno degli atleti schierati nel day-2 delle Ranking Series 2020 di Ostia, torneo valevole per stabilire le teste di serie ai prossimi appuntamenti internazionali della Lotta. Al PalaPellicone sono andate in scena le ultime categorie della greco-romana e le prime della Lotta femminile, che ha fatto così il suo esordio nella manifestazione. Tra i nostri portacolori in gara oggi, Arianna Carieri è stata la migliore riuscendo perlomeno ad aggiudicarsi il derby di primo turno nei -57 kg per 5-0 contro la connazionale Francesca Indelicato (sconfitta anche lo scorso weekend nella finale dei Campionati Italiani) prima di uscire di scena pagando dazio ai ... Leggi la notizia su oasport

