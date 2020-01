Libia, anche Sarraj ufficializza la propria presenza a Berlino. Erdogan: “Inviamo truppe nel Paese”. Conte: “Non lo possiamo accettare” (Di giovedì 16 gennaio 2020) A tre giorni dalla Conferenza di Berlino, gli attori internazionali coinvolti nel conflitto in Libia continuano la loro azione diplomatica nel tentativo di garantire la tenuta della tregua. In un post sulla pagina Facebook del Governo di Accordo Nazionale (Gna), guidato da Fayez al-Sarraj e sostenuto da Turchia e Nazioni Unite, si dà conferma della partecipazione del primo ministro libico all’incontro nella capitale tedesca, replicando la scelta del suo avversario, il generale Khalifa Haftar, sostenuto da Russia, Egitto ed Emirati Arabi. La Turchia, mettendo a rischio il cessate il fuoco, annuncia l’invio di nuovi militari di Ankara nel Paese a sostegno del Gna, mentre il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parla dalla sua trasferta in Algeria affermando che “non possiamo accettare altre truppe militari in Libia”. Nel post Facebook si ricorda anche ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

