Legge elettorale, la Consulta boccia il referendum (Di giovedì 16 gennaio 2020) La Consulta ha giudicato inammissibile la richiesta di referendum sulla Legge elettorale avanzata dalla Lega. La richiesta, in particolare, era stata portata avanti dai consigli regionali guidati dal centrodestra. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini, protesta: "È una vergogna, è il vecchio sistema che si difende: Pd e 5 Stelle sono e restano attaccati alle poltrone".Continua a Leggere Leggi la notizia su fanpage

