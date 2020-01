Le accuse a Marco Petrini: corruzione in cambio di sesso, soldi e gamberoni (Di giovedì 16 gennaio 2020) Mazzette, prestazioni sessuali estorte a una giovane avvocata, vestiti Trussardi e maglioncini Richmond ma anche vassoi di gamberoni, merluzzetti e champagne: nell’atto di accusa della procura di Salerno nei confronti di Marco Petrini, magistrato della Corte d’Appello di Catanzaro, c’è molto per sostanziare l’accusa di corruzione in atti giudiziari. Appena il suo nome era comparso in un’inchiesta della Dda di Catanzaro, il procuratore Nicola Gratteri ha trasmesso le carte alla Procura di Salerno competente per le inchieste sui magistrati calabresi. Le accuse a Marco Petrini: corruzione in cambio di sesso, soldi e gamberoni Scrive oggi Il Fatto in un articolo a firma di Lucio Musolino che nel blitz sono state arrestate altre 8 persone tra cui due avvocati, Francesco Saraco e Maria Tassone detta “Marzia”. Quest’ultima è stata filmata e intercettata della Guardia ... Leggi la notizia su nextquotidiano

