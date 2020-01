La Torre Nera: Amazon ha cancellato la serie tv tratta da Stephen King (Di giovedì 16 gennaio 2020) Amazon ha cancellato La Torre Nera, serie tv in preparazione da tempo ispirata alla saga di romanzi di Stephen King. Amazon ha cancellato la serie tv La Torre Nera, adattamento della saga di Stephen King, dai suoi progetti. La piattaforma streaming non produrrà più il pilot dello show che ora anrà probabilmente in cerca di una nuova casa. Lo showrunner de La Torre Nera è quel Glen Mazzara responsabile di The WalKing Dead che, al momento, sta collaborando al progetto con MRC. La compagnia starebbe tenendo una serie di incontri per trovare altri network con cui sviluppare la serie horror/fantasy. La Torre Nera, Ron Howard ammette: "Ho fatto uno sbaglio" Secondo Deadline, fin dal primo momento La Torre Nera (in ... Leggi la notizia su movieplayer

