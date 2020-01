La criminalità sfida ancora Foggia. Il sindaco: "Non ci piegheremo" (Di giovedì 16 gennaio 2020) Una vera e propria sfida alla città, alle istituzioni, quella in atto a Foggia. Poco prima delle 6 di questa mattina un altro ordigno rudimentale è stato fatto esplodere davanti all'ingresso del centro polivalente per anziani "Il sorriso di Stefano" in via Acquaviva, struttura sanitaria della "Sanità Più", la società cooperativa di Luca Vigilante, il cui fratello Cristian è il responsabile delle Risorse umane. Proprio Cristian Vigilante, la notte del 3 gennaio scorso, aveva subito un altro attentato: ignoti avevano fatto esplodere la sua automobile parcheggiata in via d'Aragona, al Villaggio Artigiani. Su entrambe le bombe oltre alla Procura di Foggia indaga ora la Direzione distrettuale antimafia di Bari. A fermare le bombe e la criminalità non è servita la grande manifestazione organizzata da Libera e don Luigi Ciotti a Foggia venerdì scorso che ha ... Leggi la notizia su agi

