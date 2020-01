Infarto a lavoro: salvato dalla figlia e da consulente eroe (Di giovedì 16 gennaio 2020) Un uomo è stato colto da un Infarto appena è arrivato a lavoro. La vicenda è successa a La Spezia, in Liguria, intorno alle 9 del mattino di mercoledì 15 Gennaio 2020. Il 66enne era appena entrato nell’ufficio della Widima (la banca online del Monte dei Paschi di Siena) di via Galilei dove ad attenderlo c’era un consulente finanziario. Insieme a lui c’era la figlia. L’uomo non avrebbe fatto nemmeno in tempo a sedersi che è crollato sul pavimento colpito da arresto cardiaco. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi: fortunatamente tutto è andato per il meglio. Ma la paura è stata tanta. Il merito di questo straordinario salvataggio va alla figlia la quale ha chiamato con lucidità e scaltrezza i soccorsi dando poi il suo contributo durante l’intervento. Ma gran parte del merito, probabilmente, va al consulente finanziario il quale ha eseguito a distanza ... Leggi la notizia su notizie

