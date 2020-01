Gf Vip, siparietto tra Pupo e Wanda Nara: "Insegnami una strategia per toglierle il reggiseno" - (Di giovedì 16 gennaio 2020) Francesca Galici siparietto finale in studio al Gf Vip tra Pupo e Wanda Nara, che si mostrano sempre più affiatati; il cantante toscano, parlando di strategie, ha dichiarato di volerne trovare una per sganciare il reggiseno della collega La terza puntata del Grande Fratello Vip ha abbracciato numerosi temi. Alfonso Signorini ha aperto con quello che è stato il caso della settimana, ossia l'espulsione di Salvo Veneziano per le frasi sessiste rivolte a due concorrenti. Gli opinionisti hanno fortemente stigmatizzato l'accaduto, soprattutto Wanda Nara, che ha incitato i tre Higlander superstiti a scusarsi per il loro comportamento. Successivamente sono state affrontate le diverse dinamiche della Casa, con l'incursione dall'esterno di Paola Caruso per Ivan Gonzales e il confronto tra Elisa De Panicis e Andrea Denver. In entrambi i casi si tratta di flirt mai decollati che hanno ... Leggi la notizia su ilgiornale

