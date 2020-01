GF Vip, nei guai anche Fernanda Lessa: frase omofoba contro Licia Nunez (Di giovedì 16 gennaio 2020) Siamo solo alla terza puntata, ma l’impressione è che nel Grande Fratello Vip di quest’anno bisognerà stare molto più attenti a quello che si dice. Dopo l’espulsione di Salvo Veneziano per le frasi shock su Elisa De Panicis, ora al centro del ciclone c’è Fernanda Lessa. La concorrente, per parlare della compagna della casa Licia Nunez, si è riferita a lei con epiteti che tiravano in ballo la sua appartenenza sessuale. Fernanda Lessa e la frase su Licia Nunez Il contesto è quello della fine della terza puntata del GF Vip, che ha fatto registrate un enorme successo di ascolti. Dopo che sono state rese note le nomination da parte dei concorrenti della casa, in due differenti occasioni Fernanda Lessa ha usato termini non passati inosservati alla Rete.La modella, nota per una vita di eccessi, amori vip e uso di cocaina, stava parlando di chi potesse averla nominata e non le occorreva ... Leggi la notizia su thesocialpost

macri54 : Mi meraviglio che non solo tutti zitti(conduttore in primis) ma che @pupoghinazzi ci abbia pure messo il carico,do… - news_confusenet : Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa nei guai: chiama Licia Nunez “lesbica” - wavesofemerald : @pastaalsalmon Un poster te lo ritrovi nei giornaletti spendendo quanto un euro e poi bona lo appiccichi con altri… -