Diana Del Bufalo | l’appello | “Non credete alle stupidaggini” – VIDEO

Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo fidanzati? | La verità | Video : Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo sono fidanzati? Scoppia il gossip per la vacanza alle Maldive. Lei svela la verità, Video. Dopo l'addio a Paolo Ruffini, Diana Del Bufalo ha trovato nuovamente l'amore accanto al collega Cristiano Caccamo? A rispondere ai numerosi rumors sulla sua vita privata è la stessa Diana che ha smentito di

Diana Del Bufalo fidanzata con un noto attore? : Diana Del Bufalo, dopo la fine della storia d'amore con Paolo Ruffini, conduttore della terza edizione de La Pupa e il Secchione, in onda attualmente su Italia 1, con cui ha condotto anche un'edizione di Colorado, potrebbe aver trovato un nuovo amore.Stando ad un'indiscrezione pubblicata dal settimanale Chi, infatti, l'attrice e cantante romana avrebbe iniziato una relazione con il collega Cristiano Caccamo, attore di film e fiction

Diana Del Bufalo in vacanza con l'amico Cristiano Caccamo - : Gianni Nencini Dopo la fine della sua relazione con Paolo Ruffini, Diana Del Bufalo è partita per una vacanza alle Maldive col collega Cristiano Caccamo ma nessuna speranza per i fan che sognano la storia d'amore: "Fidatevi, meglio l'amicizia" Dopo la recente fine della sua storia d'amore con Paolo Ruffini, Diana Del Bufalo ha deciso di regalarsi una momento di serenità ed è partita per una vacanza alle Maldive insieme ad alcuni

Vanya Stone e la rivelazione su Instagram : «Io e Diana Del Bufalo ci siamo parlate - lei sa» : Vanya Stone e Diana Del Bufalo hanno parlato. Lo ha annunciato Vanya nelle storie di Instagram. La showgirl aveva rivelato sui social di aver avuto una relazione con Paolo Ruffini mentre lui era

Vanya Stone : "Io amante di Paolo Ruffini". La reazione di Diana Del Bufalo : Si chiama Vanya Stone, ha 30 anni ed è una tatuatrice romana della quale nelle ultime ore si sta parlando molto in quanto ha accusato il conduttore e comico Paolo Ruffini, di averla estromessa dalla trasmissione La Pupa e il Secchione e viceversa a causa di un presunto flirt avuto quando lui era fidanzato con Diana Del Bufalo.La Stone aveva dichiarato: "Domani inizia "La Pupa e il Secchione" e chissà chi lo presenterà quest'anno il programma…

La confessione di Vanya : «Così Paolo Ruffini ha tradito Diana Del Bufalo con me» : Paolo Ruffini e Diana del Bufalo sono state una delle ultime coppie a dirsi addio nel 2019. Ad annunciare la separazione è stata l'attrice 29enne: «Io e Paolo non stiamo più insieme già

