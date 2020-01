Credito: Banca S.Angelo, polizze per i danni in agricoltura e agriturismi (Di giovedì 16 gennaio 2020) Palermo, 16 gen. (Adnkronos) – Dalla copertura totale dei rischi per aziende agricole, allevamenti e agriturismi, compresi gli infortuni e i danni provocati da gravi eventi atmosferici e furti, alle polizze per chi viaggia per motivi di studio o turismo, fino alle prestazioni odontoiatriche di prevenzione o di emergenza. La Banca popolare S. Angelo estende, con un ampio ventaglio di prodotti innovativi studiati per le esigenze specifiche della Sicilia, l’offerta assicurativa alla propria clientela, grazie ad un accordo di distribuzione firmato con Net Insurance.La partnership prevede lo sviluppo in prima battuta di un’offerta focalizzata su alcuni specifici prodotti: PMI Impresa Agricola, PMI Commercio, PMI Artigianato e prodotti digitali a partire da coperture legate al mondo del Travel. In questo range di offerta, notevole rilevanza riveste il prodotto legato ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

