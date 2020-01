Caso di meningite a Inarzo: donna 85enne ricoverata a Varese: “Ceppo isolato, non è emergenza” (Di giovedì 16 gennaio 2020) meningite in provincia di Varese. Una donna di 85 anni residente a Inarzo è stata ricoverata in ospedale. Dopo i primi accertamenti l'Ats Insubria ha comunicato che si tratta di menigococco di tipo Y. Nessun legame, quindi, con i casi che hanno colpito la zona del basso lago d'Iseo provocando due decessi. "Non c’è un’emergenza come quella che ha colpito la provincia di Bergamo, al momento non saranno necessarie azioni come una campagna di vaccinazione", ha comunicato Emanuele Monti, presidente della III Commissione sanità e politiche sociali di Regione Lombardia. Leggi la notizia su fanpage

