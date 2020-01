Calcio Napoli, Milik: “Con Gattuso cambiato modo di giocare, ma stiamo crescendo” (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’attaccante del Calcio Napoli si mostra ottimista per il futuro azzurro: “La vittoria sul Perugia e il passaggio del turno in Coppa Italia ci ha dato nuova energia”. “stiamo lavorando tantissimo e sono certo che presto rivedremo il vero valore del Napoli”. Arek Milik parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss confidando le sue sensazioni sul momento azzurro. “La vittoria sul Perugia e il passaggio del turno in Coppa Italia ci ha dato nuova energia. Adesso faremo di tutto per cercare di superare anche la Lazio ed andare avanti. E’ un avversario molto duro ma cercheremo di sfruttare questa possibilita’ che abbiamo” le parole del polacco. “La Coppa Italia e’ certamente un obiettivo di questa stagione, pero’ prima c’e’ la Fiorentina sabato ed e’ un’altra occasione per poter ripartire in ... Leggi la notizia su 2anews

