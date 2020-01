Bibbiano, gli affidatari che hanno chiesto scusa ai genitori: “Ci siamo vergognati” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Nella vicenda di Bibbiano esiste un terzo attore che, a volte, si è ritrovato ad essere parte lesa suo malgrado: la famiglia affidataria. Se in alcuni casi i genitori affidatari sono finiti essi stessi sotto indagine, in altri casi si sono trovati ad essere ignare vittime di un sistema malato e doloso. È il caso ad esempio di una coppia di affidatari di Modena, ovvero coloro i quali si sono ritrovati ad accudire la bimba del caso-pilota che diede il via alle indagini. Oggi i due affidatari hanno cercato di rimediare a quanto accaduto (senza esserne neanche responsabili) ed hanno cercato, insieme alla famiglia della piccola, di creare un nucleo allargato equilibrato e stabile. La madre affidataria ha confidato ricordi ed emozioni a Il Corriere della Sera. Il caso-pilota dell’inchiesta Quando hanno capito cosa era successo e che i genitori della piccola che gli era stata ... Leggi la notizia su thesocialpost

AndreaOrlandosp : Gli esponenti del centro destra si definiscono garantisti. Sono certo allora che faranno le scuse al Sindaco di Bib… - Agenzia_Ansa : Gli arresti per il sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti erano infondati. Si legge nelle motivazioni della sentenza… - SimonaMalpezzi : La Cassazione rileva che erano infondati gli arresti contro il sindaco di #Bibbiano. Questo ci dice due cose: che l… -