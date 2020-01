Un posto al sole anticipazioni 16 gennaio 2020: tra Otello e Renato continua la guerra (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nella puntata di Un posto al sole in onda giovedì 16 gennaio 2020 su Rai3, continua la guerra tra Otello e Renato, mentre Filippo torna con la memoria a una delle pagine peggiori della sua vita: anticipazioni. Un posto al sole torna giovedì 16 gennaio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci portano nel bel mezzo della guerra continua tra Otello e Renato, ma le cose non vanno meglio in un'altra casa: quella di Filippo e Serena. Serena è in partenza con Irene, e Filippo, preoccupato di perdere la sua famiglia, tornerà con la mente al momento più doloroso della sua vita. Convinta che Bianca abbia bisogno di un insegnante che le dia ripetizioni, Angela si troverà di fronte ad un dilemma. Dopo aver scoperto il momento difficile vissuto da Marcello, Giulia sembra dover ormai ... Leggi la notizia su movieplayer

