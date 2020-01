Tangenti Algeria, piena assoluzione per Eni-Saipem (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tutti assolti 'perché il fatto non sussiste' nel processo sulle presunte Tangenti pagate da Eni e Saipem per ottenere appalti in Algeria nel 2008. La corte d'Appello di Milano, dopo una breve camera di consiglio, non si e' limitata a confermare il verdetto d'innocenza per Eni, il suo ex ad Paolo Scaroni e l'ex manager Antonio Vella, ma ha anche cancellato le condanne inflitte in primo grado, il 19 dicembre 2018, a Saipem e ai suoi uomini. In tutto fanno dieci assoluzioni dall'accusa di corruzione internazionale, comprese quelle per Eni e la sua partecipata, chiamate a rispondere della violazione della legge 231 del 2001 sulla responsabilità per i reati commessi dai propri dipendenti. Cade, quindi, la tesi accusatoria del sostituto procuratore Massimo Gaballo e del pm Isidoro Palma, il cui appello per il capitolo su Eni è stato ritenuto inammissibile "per genericità". Dunque per la ... Leggi la notizia su agi

