Striscia la notizia sul destino di Patrick | Sergio e Pasquale al Grande Fratello Vip 2020

‘Ti prendo a calci in c*lo…’ : Striscia la Notizia smaschera Mara Venier a Domenica in - ma è un deepfake [VIDEO] : Il tapiro D’Oro a Salvo Veneziano e il nuovo deepfake La puntata di Striscia la Notizia andata in onda ieri sera, martedì 14 gennaio 2020 è stata ricca di contenuti. Infatti i due conduttori Ficarra e Picone hanno presentato una serie di servizi, tra cui il Tapiro D’Oro consegnato a Salvo Veneziano. Quest’ultimo, infatti, è stato squalificato dalla casa del Grande Fratello Vip 4 per aver usato un linguaggio volgare nei ...

Dal 1 febbraio 2020 stop WhatsApp : Striscia La Notizia conferma su quali smartphone : Abbiamo ricevuto innumerevoli richieste di chiarimenti da parte dei nostri lettori a proposito di WhatsApp che non funzionerà più su alcuni smartphone dal 1 febbraio 2020. quali sono i modelli coinvolti? In realtà vi avevamo anticipato tutto pochi giorni fa con un altro approfondimento, confermando ai nostri lettori l’autenticità della Notizia. Alla luce del servizio andato in onda nella serata di martedì, abbiamo deciso di tornare ...

Striscia la notizia - tapiro d’oro a Salvo Veneziano che si giustifica così… : Salvo Veneziano ha ricevuto stasera il tapiro d’oro di Striscia la notizia in seguito alle sue affermazioni sessiste nei confronti di Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto che l’hanno fatto espellere dal Grande Fratello Vip. Valerio Staffelli, quando è riuscito a raggiungere il due volte concorrente del GF Vip in un hotel di Roma (nascosto da addetti della produzione in una toilette dell’albergo), ha chiesto spiegazioni per ...

Irene Cioni : l’ex velina di Striscia la Notizia è diventata mamma : Irene Cioni è diventata mamma, l’annuncio. Chi è il padre (26 anni di differenza nella coppia) e che cosa fa oggi l’ex velina di Striscia la Notizia Irene Cioni, ex velina di Striscia la Notizia (condivise il noto bancone con Ludovica Frasca dal 2013 al 2017), è diventata mamma. L’annuncio è giunto oggi via social: […] L'articolo Irene Cioni: l’ex velina di Striscia la Notizia è diventata mamma proviene da Gossip e ...

Striscia la Notizia è guerra tra ex veline : il nuovo affronto lontano dal tg satirico di Antinio Ricci [FOTO] : Maddalena Corvaglia compie 40 anni Maddalena Corvaglia deve tanto a Striscia la Notizia, infatti per ben tre stagioni è stata la velina del tg satirico di Antonio Ricci. Al suo fianco c’era Elisabetta Canalis con cui ultimamente non va proprio d’accordo. Nella giornata di lunedì 13 gennaio 2020 la Maddy ha raggiunto un grande obbiettivo, ovvero quello dei 40 anni. La ragazza è nata a Galatina, in Puglia e dal 1999 al 2002 ha calcato ...

Striscia la Notizia contro il Grande Fratello Vip | Provvedimento del Tg satirico : Il Grande Fratello Vip si è espresso: Salvo Veneziano è stato squalificato dal reality. Il telegiornale satirico di Mediaset, invece, si appella al giudizio popolare e decide di lanciare un sondaggio sui propri canali social e sul sito web. ‘Striscia la Notizia’ è indignata per il comportamento assunto dal concorrente Salvo Veneziano e ritiene che […] L'articolo Striscia la Notizia contro il Grande Fratello Vip | Provvedimento del Tg ...

Mattino 5 - la clamorosa gaffe di Francesco Vecchi. E Striscia la notizia non ci va leggera : Non è uno di quelli che commette errori in genere, ma a volte anche lui, un po’ come tutti, sbaglia. Parliamo di una clamorosa gaffe commessa da Francesco Vecchi in una recente puntata di Mattino Cinque. Come segnalato nell’appuntamento del TG satirico di Antonio Ricci di oggi, lunedì 13 gennaio 2020, in onda come sempre nell’access prime time di Canale 5 e condotto da Ficarra e Picone, il braccio destro di Federica Panicucci a Mattino 5, ...

Striscia la Notizia - è guerra tra Claudio Baglioni e Antonio Ricci : ‘Accuse infondate…’ : Astio tra Antonio Ricci e Claudio Baglioni Sembra proprio che tra Antonio Ricci e Claudio Baglioni non scorra buon sangue. Molto spesso, infatti, a Striscia la Notizia abbiamo visto l’attacco del padron del tg satirico nei confronti del cantautore romano. Nelle ultime settimane il mago Casanova ha curato una rubrica, ‘Le citazioni non citate di Baglioni’, nel quale venivano prese alcune frasi della canzoni di Baglioni. Il ...

Napoli – Gattuso a “Striscia la notizia” : “Porto tutti da San Gennaro” : Napoli – Gattuso è stato raggiunto da Striscia la Notizia rilasciando alcune dichiarazioni in merito... L'articolo Napoli – Gattuso a “Striscia la notizia”: “Porto tutti da San Gennaro” proviene da ForzAzzurri.net.