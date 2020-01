Sport in tv oggi (mercoledì 15 gennaio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Una giornata particolarmente ricca di Sport quella di quest’oggi, mercoledì 15 gennaio. Tanto tennis dal continente oceanico, con i tornei in preparazione agli Australian Open, di scena con i match delle qualificazioni. Negli Sport invernali vi sarà la prova della discesa libera maschile di Wengen, nonchè la Coppa del Mondo di biathlon a Ruhpolding. In primo piano negli Europei 2020 di pallanuoto a Budapest con il Setterosa in acqua e poi gli ottavi di finale di Coppa Italia di calcio, tantissimo basket e il volley. Sport in tv oggi (mercoledì 15 gennaio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming Di seguito tutti gli appuntamenti di oggi, mercoledì 15 gennaio: 00.00 TENNIS – ATP Auckland: seconda giornata – Diretta tv su Supertennis 02.30 TENNIS – WTA Adelaide: seconda giornata – Diretta tv su Supertennis 03.00 TENNIS ... Leggi la notizia su oasport

Agenzia_Ansa : Marco #Pantani, il #Pirata, oggi avrebbe compiuto 50 anni. La parabola di uno dei più grandi campioni di ciclismo t… - poliziadistato : Il Centro addestramento alpino di Moena al centro della puntata di #Lineabianca Qui si addestrano i poliziotti imp… - OA_Sport : Sport in tv oggi (mercoledì 15 gennaio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming -