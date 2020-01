Sicilia, Open Arms sbarca a Messina con 122 migranti: «Dopo 5 giorni siamo in un porto sicuro» – Il video (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La nave dell’ong Open Arms è sbarcata nel pomeriggio al molo Norimberga di Messina, in Sicilia. A bordo dell’imbarcazione si trovavano 122 migranti: al loro arrivo hanno trovato ad attenderli i medici dell’Asp, alcuni volontari, la Croce rossa e le forze dell’ordine. Le 122 persone sono state trasferite al centro di prima accoglienza dell’ex caserma Gasparo a Bisconte per l’identificazione in attesa di altra destinazione. Il tuo browser non supporta il tag iframe Tra loro due donne in gravidanza, tre famiglie con bambini, sia neonati di due o tre mesi che bambini di pochi anni. I migranti di nazionalità sub sahariana sono stati salvati nel corso di due diversi interventi nel mar Mediterraneo. Dopo 5 giorni, siamo in un porto sicuro. Più di 100 vite, madri, figlie, ragazzi, si lasciano alle spalle la violenza per una nuova vita in ... Leggi la notizia su open.online

MediasetTgcom24 : Open Arms, arrivata a Messina nave con 122 migranti a bordo #Migranti - edranavet : RT @MediasetTgcom24: Open Arms, arrivata a Messina nave con 122 migranti a bordo #Migranti -