Senato, nasce il gruppo unico del centrodestra: lo guida la Lega (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoIl partito unico del centrodestra? Esiste già, si chiama Lega, il suo leader è Matteo Salvini e il capogruppo al Senato, manco a dirlo, è Massimiliano Romeo, che in teoria sarebbe il leader dei Senatori del Carroccio, ma in pratica detta la linea a tutti: anche a Fratelli d’Italia e Forza Italia. La prova? Questo documento che pubblichiamo in Anteprima. “Con la presente”, scrive Romeo, “si comunica che l’argomento proposto dal gruppo Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, riguardante la mozione in programma in Assemblea domani, giovedì 16 gennaio, è il seguente: ripercussione sull’economia reale del paese in relazione alla rimodulazione della pressione fiscale come rivista nell’ultima legge di bilancio”. La firma, a nome di tutti e tre i partiti, è quella di Romeo, che del resto scrive esplicitamente di “gruppo Lega, Forza Italia e ... Leggi la notizia su anteprima24

CrisGnesutta : RT @CrisGnesutta: #RiformaFraccaro: il #TaglioDeiParlamentari, ci spiegavano ai tempi della #Dc, è necessario per evitare la degenerazione… - CrisGnesutta : #RiformaFraccaro: il #TaglioDeiParlamentari, ci spiegavano ai tempi della #Dc, è necessario per evitare la degenera… - alessandrabenci : Domani parleremo di come nasce una legge, incontro aperto con la cittadinanza, con me insieme a Luca Gnani mio co… -