“Sei la cosa più bella che mi poteva capitare…” Benvenuta Vittoria. È diventata mamma poche ore fa (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Irene Cioni, ex velina bionda durante l’ultima edizione del tg satirico in onda su Canale 5, ha fatto innamorare migliaia di giovani fan. I suoi sostenitori non perdono occasione ogni giorno per complimentarsi con la velina bionda di Striscia, postando commenti entusiastici sui selfie che la ragazza regala quotidianamente ai sempre più numerosi followers. Sapevate che, la belle Irene prima di approdare a Striscia la Notizia ha partecipato al concorso nazionale Miss Italia? Poi, quando è approdata sul bancone del tg satirico, la ragazza ha preso la decisione di lasciare la toscana e la sua famiglia trasferendosi a Milano. La bella ex velina bionda, lo scorso luglio ha fatto tramite i social un dolce annuncio.. (Continua…) Il dolce annuncio parlava del suo nuovo stato: Quello di essere in dolce attesa, innamorata del suo compagno Giacomo da ben tre anni, lui è un imprenditore che ... Leggi la notizia su howtodofor

