Scontro in metro, Panini: «La sicurezza è costante». Pascale: «Manutenzione regolarmente effettuata» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Repubblica Napoli riporta le dichiarazioni ufficiali sull’incidente di ieri in metropolitana. In primo luogo quelle del vicesindaco Enrico Panini, che si è recato sul luogo insieme all’amministratore unico di Anm, Nicola Pascale. «La magistratura ha aperto le indagini, i tecnici stanno operando, noi siamo al lavoro, non perdiamo tempo. La circolazione riprenderà nel più breve tempo possibile. L’obiettivo è ridurre al minimo disagi per i cittadini». Panini ha ricordato che a febbraio dovrebbe arrivare il primo treno acquistato dall’azienda spagnola Caf. «Ma non potranno essere sui binari prima di settembre prossimo. Un treno al mese, perché è necessario un periodo di prova, non possiamo anticipare la messa in esercizio perché non governiamo noi quei tempi». La metropolitana, però, garantisce, è sicura: «La sicurezza è costante, ci sono regole rigorose che vengono rispettate. ... Leggi la notizia su ilnapolista

