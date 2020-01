Romina Power ‘cacciata’ dall’Italia, la confessione shock: ‘Messa fuori casa da Loredana Lecciso…’ (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Romina Power lascia il nostro Paese Dopo il concerto a Matera insieme ad Al Bano, Romina Power si è recata a Cellino San Marco. A testimoniarlo sono le foto che l’ex coppia ha realizzato insieme al cantautore siciliano Cristiano Malgioglio. Ma vista la presenza di Loredana Lecciso nella Tenuta, la cantante statunitense si è sentita come un terzo incomodo. Per questo motivo ha preso il primo aereo per la California lasciando ancora una volta l’Italia. A dare la notizia è stata la stessa ex moglie del Maestro Carrisi attraverso uno scatto su IG che mostra il motore di un aereo. La cantante statunitense terzo incomodo? È pensare che qualche settimana fa girava voce che Romina Power avesse deciso di trasferirsi definitivamente a Roma. Ma dopo che l’ex Al Bano è tornato a mostrarsi in pubblico con Loredana Lecciso i piani della statunitense sono stati stravolti. Stando ad ... Leggi la notizia su kontrokultura

