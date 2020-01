Rivelo, Stefano Bettarini su Simona Ventura: ‘Gerò Carraro metteva bocca nel nostro rapporto’ (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Torna su Real Time l’appuntamento con le interviste intime di Rivelo, il programma condotto da Lorella Boccia ogni giovedì in prima serata: il 16 gennaio alle 21:10 la conduttrice ospita nel suo salotto l’ex calciatore e conduttore televisivo Stefano Bettarini. Stefano Bettarini e lo scandalo al Grande Fratello Vip A proposito della sua vita sentimentale, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ammette: “Le mie dichiarazioni sui tradimenti reciproci durante il matrimonio con Simona Ventura? Lì hanno voluto cavalcare l’onda dicendo che i tradimenti erano stati durante il matrimonio, ma in realtà, quando feci i nomi, erano tutte storie avvenute dopo la separazione”. E aggiunge anche che “al GF dissi che non riuscivo a superare la separazione, il divorzio, perchè comunque per me è stato un lutto… ho sofferto io, hanno sofferto i miei figli… me la sono portata dietro per tanto ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

