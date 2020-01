Real Madrid, Zidane: «Quest’estate ho avuto problemi di peso» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Eden Hazard svela un retroscena del suo arrivo al Real Madrid in estate: il belga ammette di aver avuto problemi di peso Eden Hazard si confessa. In un’intervista a Sport, il belga parla del suo arrivo al Real Madrid. Ecco le sue parole. «Zidane era il mio idolo. Lo stadio magico. La maglia bianca impeccabile ed eccezionale. Un mito. Era logico, prima o poi, firmare per questo club. Avrei potuto farlo prima. Quando ero al Lille c’era la possibilità. peso? Quest’estate sono arrivato a 80 chili. Ho perso tutto in dieci giorni». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

FOXSportsIT : L'Unionistas de Salamanca pesca il Real Madrid in Coppa del Re: ecco la reazione dei giocatori ?? - GoalItalia : Il Real Madrid ha scelto il prossimo obiettivo per l'attacco: Timo Werner ???? - pisto_gol : Due mesi fa, c’era chi diceva che il Psg, tra Lukaku e Icardi ,avrebbe scelto Icardi, e che il Real Madrid, tra Luk… -