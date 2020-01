Pomeriggio 5, Barbara D’Urso su Luigi Mario Favoloso: “Sta bene e non è in Italia” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nella puntata di “Pomeriggio 5” di questo Pomeriggio, Barbara D’Urso ha dato importanti aggiornamenti relativi alla presunta scomparsa di Luigi Mario Favoloso. Nuovi importanti aggiornamenti sono stati dati da Barbara D’Urso, questo Pomeriggio, durante “Pomeriggio 5”, in merito alla presunta scomparsa di Luigi Mario Favoloso, avvenuta diciotto giorni fa. La conduttrice ha raccontato che Luigi … L'articolo Pomeriggio 5, Barbara D’Urso su Luigi Mario Favoloso: “Sta bene e non è in Italia” NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

trash_italiano : MUOIO! ?? Il Biondo Matty a #Pomeriggio5: Barbara d'Urso realizza il sogno dello youtuber del momento - stanzaselvaggia : Il tg5 che deve sostanzialmente fare ammenda pubblicamente per quello che manda in onda Barbara D’Urso a Pomeriggio… - aiko_blue_ : RT @aR21ooo: RAGA OGGI MATTY IL BIONDO VERRÀ INTERVISTATO DA BARBARA D’URSO A POMERIGGIO CINQUE ED HA AFFERMATO DI NON VOLER PASSARE COME I… -