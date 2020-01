Morto attore di Highlander e Friends: il corpo ritrovato dalla moglie (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Secondo le prime ricostruzioni pare che Stan Kirsch, 51enne attore statunitense si sia tolto la vita. È stato ritrovato esanime nella sua casa di Los Angeles Stan Kirsch (Fonte Instagram) Addio a Stan Kirsch. L’attore americano si è spento ad appena 51 anni in circostanze tuttora misteriose. Stando a quanto dichiarato dalla polizia di Los Angeles l’uomo si sarebbe suicidato impiccandosi. Pare che la tragica scoperta sia stata fatta dalla moglie Kristyn Green lo scorso sabato nella loro abitazione situata nella città californiana. Un vero e proprio dramma per i fan, che negli anni hanno ammirato le sue performance con grande ammirazione. Al momento la vicenda rimane avvolta nel mistero. Non ci sono infatti ancora riscontri certi e tracce che diano conferma della sua intenzione di togliersi la vita. Leggi anche -> Google celebra Friends: per i ... Leggi la notizia su chenews

