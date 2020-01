Milan-Spal in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni Coppa Italia (15 gennaio) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Milan da una parte e la Spal dall’altra in un ottavo di finale che può aprire una possibilità verso la finale di Roma del prossimo maggio. Meneghini e ferraresi si sfideranno infatti quest’oggi a San Siro per decidere quale delle due formazioni avrà la possibilità di giocarsi a fine mese i quarti di finale contro il Torino. Per Pioli e i suoi, rinvigoriti dall’arrivo di Zlatan Ibrahimovic (che dovrebbe partire dalla panchina), la Coppa nazionale può diventare un trofeo dal duplice valore, vincerlo infatti consentirebbe di incamerare un titolo in bacheca ottenendo contestualmente la qualificazione alla prossima Europa League, mentre per Semplici e i ragazzi biancoazzurri ottenere un’affermazione di prestigio potrebbe essere un buon viatico per ripartire anche in Serie A, competizione nella quale gli emiliani occupano ora l’ultima posizione e sono seri ... Leggi la notizia su oasport

