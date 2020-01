Meteo NAPOLI: BEL TEMPO sino a venerdì, poi CAMBIA (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Meteo su NAPOLI sarà ancora all'insegna di condizioni anticicloniche, con cieli in prevalenza sgombri sia mercoledì che giovedì. Seguirà una fase più movimentata, soprattutto nel weekend. Mercoledì 15: sereno. Temperatura da 6°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1028 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord/Nord-Ovest 8 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. Giovedì 16: sereno. Temperatura da 6°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1027 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord 8 Km/h. Zero Termico: circa 2900 metri. venerdì 17: poco nuvoloso. Temperatura da 7°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1026 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 6 Km/h. Zero Termico: circa 2900 metri. Sabato 18: nuvoloso. Temperatura da 7°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 6 Km/h. Zero Termico: circa ... Leggi la notizia su meteogiornale

