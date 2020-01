LIVE Virtus Bologna-Darussafaka 47-33, EuroCup 2020 in DIRETTA: massimo vantaggio per le V Nere all’intervallo! (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.38 Questi i numeri dei primi due quarti, Bologna: 14/22 da 2, 3/12 da 3 e 10/12 i liberi. Darussafaka: 10/21 dal campo, 3/14 dall’arco e 4/6 in lunetta. 21.36 La Virtus Bologna chiude avanti di 14 punti il primo tempo di una partita che l’ha vista in vantaggio dal 1′ al 20′. I bianconeri di coach Sasha Djordjevic nella ripresa dovranno continuare sulla falsariga della prima parte di gara per incamerare i primi punti delle Top 16 di EuroCup. Weems non chiude il gioco da tre punti ma è comunque massimo vantaggio Virtus all’intervallo, +14. 47-33 WEEMS guida la transizione e segna, arriva anche il fischio dopo il canestro del francese! 45-33 Due liberi per Hunter, ora palla in mano agli ospiti. 43-33 50% Markovic a cronometro fermo, le V Nere tornano sul +10 con 30″ ancora da giocare. Markovic guida il ... Leggi la notizia su oasport

