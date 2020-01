LIVE Sport, DIRETTA 15 gennaio: Ochner/Bagozza quarti nel PLS Team a Bad Gastein, Dorothea Wierer terza a Ruhpolding! (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 15 gennaio: orari e programma 16.04 BIATHLON – Dorothea Wierer chiude al terzo posto la 7.5 km sprint della Coppa del Mondo di biathlon di Ruhpolding, in Germania, e purtroppo si vede scavalcare in vetta alla classifica generale dalla norvegese Tiril Eckhoff, oggi vittoriosa. Sulle nevi teutoniche seconda è la teutonica Hanna Oeberg. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 15.31 NUOTO – Martina Carraro ed Elena Di Liddo hanno timbrato, come ieri, il loro cartellino nelle Fina World Swim Series a Shenzhen (Cina). La ligure si è imposta nei 100 rana con l’ottimo di crono di 1’06″85, a mezzo secondo circa dal suo record italiano. Una seconda parte di gara letteralmente volata quella di Carraro, nuotata in 34″90, a dimostrazione che l’impostazione tattica di una seconda vasca di grande valore è ormai un ... Leggi la notizia su oasport

SkySport : ? #Politano a #Roma ?? #Spinazzola atteso a #Milano ? #Tutte le trattative di #calciomercato LIVE #SkySport… - zazoomblog : LIVE Sport DIRETTA 15 gennaio: Italia d’ORO nel biathlon agli YOG Ochner-Bagozza quarti nel PLS Team a Bad Gastein… -