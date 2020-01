L'Italia è in piedi grazie alla resilienza imprenditoriale (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La resilienza Italiana è un caso da studiare perché non ha eguali nel mondo occidentale. Siamo un paese strano, perennemente sul punto di cadere ma, come un equilibrista di successo, alla fine giungiamo sempre al traguardo, anche se con grandi sforzi.L’Italia vive un quadro geopolitico complesso che fatica ad offrire grandi certezze agli investitori esteri e agli imprenditori. La crescita dell’Italia è ferma al 0,1% mentre il resto dell’area Euro viaggia ad una media dell’ 1,4% annuo dal 2001 ad oggi.L’Italia è un paese fermo da 18 anni. Abbiamo una stagnazione che ha raggiunto la maggiore età. Ma il Paese Italia resiste nonostante il debito pubblico, gli investimenti pubblici al palo, la spesa corrente che non si riesce a tagliare, gli interessi sul debito in costante crescita (valgono quanto la spesa pubblica ... Leggi la notizia su huffingtonpost

