Libia Siriani con Al Sarraj Il ministro Guerini Impegno italiano può

Libia - “2mila combattenti siriani mandati dalla Turchia a Tripoli”. Il fronte di Haftar ai paesi arabi : “Fermate l’invasione” : La tregua è ancora in vigore, nonostante sia saltata la firma dell’accordo a Mosca per il cessate il fuoco tra il premier riconosciuto dalle Nazioni unite e sostenuto dalla Turchia, Fayez al-Serraj, contro quelle del generale Khalifa Haftar, appoggiato da Russia, Egitto ed Emirati arabi, che rifiuta un ipotetico ruolo di mediazione di Ankara proprio perché “non neutrale”. Ma a Tripoli continuano ad arrivare i rinforzi per ...

Erdogan pronto a mandare in Libia anche i ribelli siriani. Missione Ue a gennaio : Insieme all’esercito regolare turco, Erdogan è pronto a mandare in Libia anche i ribelli siriani. Mentre la proposta di una Missione Ue in Libia avanzata dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha ricevuto il primo ok dei suoi omologhi europei, e si lavora per organizzarla il 7 gennaio sotto la guida dall’Alto rappresentante Josep Borrell, il presidente turco rafforza ulteriormente il suo progetto di intervento militare a ...