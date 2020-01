Legge elettorale: con il Brescellum vince il centrodestra (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Con il proporzionale con sbarramento al 5% proposta alla Camera da Giuseppe Brescia (M5S) e soprannominata “Brescellum” o “Germanicum” (perché si ispira al modello tedesco), il centrodestra avrebbe comunque la maggioranza nel nuovo Parlamento, in base alle ultime rilevazioni degli istituti di sondaggi. In base alla Supermedia dei sondaggi YouTrend per Agi del 19 dicembre, e considerando il nuovo scenario post taglio dei parlamentari (Camera con 400 deputati e Senato con 200 senatori ai quali sono stati sottratti gli eletti all’estero), la Lega a Montecitorio avrebbe 143 deputati e il centrodestra 222. Al Senato Carroccio primo partito con 72 seggi e centrodestra in maggioranza con 112. Legge elettorale: la simulazione di Youtrend con il Brescellum Il Partito Democratico eLeggerebbe invece 86 deputati, mentre il Movimento 5 Stelle 76. Infine, sarebbero 5 i deputati di Italia Viva, mentre ... Leggi la notizia su nextquotidiano

AlessiaMorani : Leggo agenzie incredibili in cui la #Lega dichiara di volere tornare al #Mattarellum. Ma la #Lega ha approvato il… - Agenzia_Italia : Legge elettorale e referendum: cresce l'attesa per la decisione della Consulta - matteosalvinimi : #Salvini: Al governo parlano di legge elettorale per tirare a campare. Fuori il mondo esplode. ?? @Radio24_news -