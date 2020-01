Il sindaco ex Lega capolista con Bonaccini che vuole solo un presidente capace (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Qualche tempo fa, quando si era trattato di discutere e approvare il piano sanitario regionale voluto da Stefano Bonaccini, il sindaco Bobbio Roberto Pasquali, eletto in quota Lega, aveva intenzione di allinearsi alle direttive arrivate da Bologna. Il Carroccio, tuttavia, aveva provato ad avvisarlo: «Se lo voti, Salvini ti caccia». La sua risposta fu: «Non si scomodi, me ne vado io». LEGGI ANCHE > La stoccata di Bonaccini a Borgonzoni: «C’è chi chiede un contributo volontario e chi sottrae 49 milioni agli italiani» sindaco Bobbio, dalla Lega a Bonaccini Roberto Pasquali si definisce un montanaro di Bobbio. Pragmatico e attento ai bisogni del proprio territorio. In un paese della provincia di Piacenza, dove la Lega è in sella in 45 comuni su 46, in cui è molto apprezzato, il sindaco ha già preparato la sua svolta. È candidato in regione insieme a Bonaccini, nell’alleanza ... Leggi la notizia su giornalettismo

