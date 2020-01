Giorgia Palmas si sposa, il cane Cocco le mangia la lista degli invitati (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Giorgia Palmas ha deciso di sposare a fine marzo 2020 Filippo Magnini. Nella casa dell’ex velina di Striscia la Notizia fervono i preparativi per e nozze. Ma c’è un membro della famiglia che ha deciso che ha deciso che questo matrimonio “non s’ha da fare!”. Si tratta del cane Cocco che ha appena mangiato la lista degli invitati. Giorgia Palmas sposerà il suo bel nuotatore Filippo Magnini a fine marzo ed entrambi si stanno preparando per quel momento. Purtroppo, però, un membro della famiglia non sembra essere d’accordo: è il cane Cocco che ha trovato un modo originale per mettere i bastoni tra le ruote ai due futuri sposi, mangiando la lista degli invitati al matrimonio che avevano preparato con tanta fatica. La bella showgirl sarda Giorgia Palmas e Filippo Magnini ... Leggi la notizia su bigodino

