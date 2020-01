Germania, spari contro l’ufficio di un deputato senegalese della Spd. Nella stessa città, a ottobre, due morti in attacco contro sinagoga (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ancora una volta. Ancora ad Halle. Nella città della Sassonia Anhalt sono stati rinvenuti due fori di proiettile sul vetro dell’ufficio del deputato della Spd di origine senegalese, Karamba Diaby. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma, sebbene l’evento non abbia ancora dei colpevoli, si ipotizza la matrice razziale. L’attacco segue quello dello scorso ottobre, quando Stephan Balliet, neonazista tedesco, nel giorno dello Yom Kippur aveva prima cercato di fare irruzione Nella sinagoga della città uccidendo due persone con un’arma da fuoco. Non è la prima volta che il parlamentare viene intimidito, già nel 2015 le finestre dell’ufficio erano state distrutte. Immediata la presa di posizione di Diaby, “non mi farò certo intimidire, queste persone non ci riusciranno”, e il supporto da parte di Saskia Esken, co-leader del Partito Socialdemocratico che ha definito l’atto come “un ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

