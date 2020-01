Fiorentina, Commisso: «La vittoria più bella della mia gestione» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il presidente Commisso ha commentato la vittoria della Fiorentina contro l’Atalanta: «Abbiamo vinto con il cuore e con la forza» La Fiorentina ha vinto in Coppa Italia in 10 uomini contro l’Atalanta e Rocco Commisso ha commentato il successo: «Questa è la vittoria più bella della mia gestione, oggi siamo stati meglio noi. Abbiamo vinto con il cuore e con la forza» «Cutrone? Bellissimo gol, il Signore ce l’ha mandato ma abbiamo anche speso dei soldi. Abbiamo fatto un bell’innesto per la nostra squadra ma tutti oggi hanno giocato bene». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

