Elezioni Puglia | Calenda con Renzi | insieme contro Emiliano E spaccano il centrosinistra

Carlo Calenda appoggia lo strappo di Matteo Renzi che ha annunciato di non sostenere Michele Emiliano. Le Regionali in Puglia certificano la nascita del 'terzo polo': Azione e Italia Viva correranno insieme con un proprio candidato contro il governatore uscente, che non dovrà vedersela solo contro l'avversario di centrodestra (probabilmente Raffaele Fitto in quota Fratelli d'Italia) e il prescelto del M5s. Già martedì, quando l'ex premier aveva annunciato la corsa in solitaria, il leader di Azione aveva bussato alla sua porta. A meno di 24 ore di distanza è arrivato – a quanto apprende l'Ansa – un faccia a faccia tra l'ex ministro dello Sviluppo Economico ed Ettore Rosato, coordinatore di Italia Viva. Sul tavolo la marcia in comune in Puglia e in altre tornate elettorali, nonché l'appoggio a Stefano Bonaccini in ...

