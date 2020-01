Craxi, tutti i politici che andranno ad Hammamet per commemorarlo (dal Pd alla Lega) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Craxi, tutti i politici che andranno ad Hammamet per commemorarlo (dal Pd alla Lega) Vent’anni dopo la morte di Bettino Craxi, che ricorre il 19 gennaio, molti esponenti politici andranno a commemorarlo ad Hammamet, in Tunisia, dove l’ex premier socialista trascorse gli ultimi anni della sua vita. A organizzare la serie di iniziative, che avranno inizio con la tre giorni – dal 17 al 19 gennaio – in Tunisia, è la Fondazione che porta il nome di Craxi. Ad Hammamet, secondo la Fondazione, sono attese oltre 600 persone, tra le quali una trentina di parlamentari di diversi partiti politici, ex militanti socialisti ma anche amministratori locali. A raccontare gli ultimi anni di vita di Craxi in Tunisia è il film di Gianni Amelio “Hammamet”, con Pierfrancesco Favino, uscito il 9 gennaio. Gli esponenti politici italiani ad Hammamet A partecipare ... Leggi la notizia su tpi

