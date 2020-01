Clima, gli ultimi cinque anni i più caldi dal 1880: “Colpa dell’emissione nell’atmosfera di gas serra prodotti dall’uomo” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Gli ultimi cinque anni sono stati i più caldi dal 1880. Ad annunciarlo è la Nasa e la National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa): “Il decennio appena concluso è stato il più caldo mai registrato. O meglio, ogni decennio dagli anni ’60 è stato chiaramente più caldo di quello precedente”, precisa il direttore del Goddard Institute for Space Studies (Giss) della Nasa, Giss Gavin Schmidt. Nel dettaglio: rispetto al XIX secolo la temperatura è aumentata di un grado per effetto, secondo gli scienziati, dell’incremento delle emissioni nell’atmosfera di anidride carbonica e altri gas serra prodotti dalle attività umane. Secondo le due agenzie, il 2019 si è piazzato al secondo posto dopo il 2016 per record di temperatura terrestre, confermando il trend del riscaldamento a lungo termine del pianeta. E le gravi conseguenze sono tutte sotto gli occhi: come ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

