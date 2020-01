Cerreto Sannita, siglato in Sicilia il gemellaggio con Palmi e Noto (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiCerreto Sannita (Bn) – Sabato 11 gennaio a Noto in provincia di Siracusa, presso il teatro “Tina Di Lorenzo” è stato sottoscritto il gemellaggio tra le città storiche di Cerreto Sannita, Palmi e Noto, un patto di resilienza capace di generare futuro, coesione e sviluppo sostenibile. È giunto, dunque, felicemente a conclusione un lungo lavoro, fatto di contatti, incontri e scambi, iniziato nel 1997 ovvero sin da quando, da assessore alla Cultura dell’Amministrazione Barbieri, individuai nella ceramica e nell’urbanistica le eccellenze di Cerreto da promuovere e valorizzare. Per sostenere la nostra ceramica mi attivai per favorire l’inclusione di Cerreto Sannita in un progetto che prevedeva la nascita di un’associazione di respiro nazionale, allo scopo di tutelare e rilanciare la ceramica artistica tradizionale. E fu così che, nel 1999, nacque ... Leggi la notizia su anteprima24

